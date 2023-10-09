الأسبوع القادم في اليمن.. مناسبة وطنية واحدة والإجازة في يومين مختلفين!

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في العاصمة المؤقتة عدن أن يوم الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، وذلك تعويضا عن يوم السبت 14 أكتوبر (يوم الراحة الأسبوعية)، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2000م.

وقالت الوزارة " إن التعميم يأتي استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية" .. متقدمة بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات للقيادة السياسية ولكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة المجيدة.

اما في مناطق سيطرة الحوثيين، سيكون السبت اجازة رسمية لذات المناسبة ولن يعوض بالأحد لأن يوم الراحة الأسبوعية هو الخميس.