بيان للحكومة اليمنية بشأن تشغيل الرحلات من مطار صنعاء وتوسيعها.. بشرطين

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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جددت الحكومة اليمنية استعدادها دعم جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء الى العاصمة الاردنية عمان، و انفتاحها مع جهود توسيع الرحلات من مطار صنعاء الى وجهات اضافية اخرى وذلك انطلاقاً من حرصها التام على رفع معاناة ابناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين التي صنعتها الميليشيا الحوثية.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الاثنين "لتنفيذ هذه المبادرة وضمان استمرارها خدمة لابناء شعبنا، يجب تنفيذ مطالب شركة الخطوط الجوية اليمنية بدءا بالافراج عن حساباتها البنكية، والتوقف عن التدخل في سير اعمالها ".

واتهمت الحكومة الحوثيين بتسييس كافة القضايا الانسانية والتربح منها ومن ذلك استخدام حاجة المواطن اليمني للانتقال داخل اليمن وخارجه لتحقيق مكاسب زائفة، وفق وكالة سبأ.

واضاف البيان "ان المليشيا الحوثية لازالت تحتجز ايرادات الرحلات من والى مطار صنعاء، وتمنع الشركة من استخدام تلك الايرادات لشراء الوقود وتوفير الصيانة اللازمة لتأمين الطائرات واستكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراءها مؤخراً لخدمة المواطن اليمني، وانجاح اعمال الشركة التي تسعى الميليشيا الى تدميرها كما دمرت كافة مؤسسات الدولة منذ العام ٢٠١٤م".