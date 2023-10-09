بيان للحكومة اليمنية بشأن تشغيل الرحلات من مطار صنعاء وتوسيعها.. بشرطين عاجل: 800 قتيل إسرائيلي و2400 جريح في 1000مقاتل تسللات فلسطينية جديدة داخل إسرائيل..عبر الفجوات والأنفاق في 1000مقاتل تسللات فلسطينية جديدة داخل إسرائيل..عبر الفجوات والأنفاق أسرع هدف يهز شباك برشلونة في القرن الـ 21 معارك مستمرة ومصادر إسرائيلية تكشف عن 400-500 مسلح فلسطيني يقاتلون في غلاف غزة.. تفاصيل مستوطنة وهمية تدربت عليها.. تفاصيل خطة سرية خدعت إسرئيل غزة طوفان الأقصى مستمرة.. اشتباكات وقصف صاروخي لم يتوقف مقتل قيادي حوثي وإصابة عدد من مرافقية في محافظة إب لهذا السبب مسيرة شعبية بأبين احتفالا بانتصارات المقاومة الفلسطينية
اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800.
واعترفت إسرائيل حتى الان بمقتل 800 قتيل و2400 جريح في العملية المفاجئة التي اطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية السبت الماضي واسمتها طوفان الأقصى.