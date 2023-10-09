أسرع هدف يهز شباك برشلونة في القرن الـ 21

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شهدت مباراة غرناطة وبرشلونة 2-2، في شوطها الأول العديد من الأرقام القياسية المحطمة مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليغا.

وبدأت المباراة، بهدف مبكر جدا من أصحاب الأرض بعد 13 ثانية فقط من صافرة البداية، حيث تم قطع الكرة من جافي في خط الوسط من قبل بويي الذي مرر في العمق نحو بريان زاراجوزا الذي انطلق وسدد كرة على يمين الحارس تير شتيغن.

ليصبح أسرع هدف يهز شباك البلوغرانا في القرن الـ 21 في الدوري الإسباني، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وكسر بريان زاراجوزا الرقم السابق المسجل باسم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل هدفا في شباك برشلونة بعد 21 ثانية فقط، في 2011. كما أنه أسرع هدف في الليغا منذ 2019 حينما أحرز خوانمي هدفا لصالح ملقة بعد 11 ثانية فقط. يذكر أن زاراجوزا عاد وهز شباك برشلونة في الدقيقة 29، بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب.

واستطاع برشلونة، التعادل عن طريق يامين يامال، وسيرجيو روبرتو. ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، برصيد 21 نقطة، بينما يقبع غرناطة في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط