طوفان الأقصى مستمرة.. اشتباكات وقصف صاروخي لم يتوقف

الإثنين 09 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، لم يتوقف القصف الصاروخي على قطاع غزة.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن حركة حماس أطلقت 3284 صاروخا من غزة على إسرائيل منذ بدء هجومها السبت.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه قصف 653 هدفا تابعا لحماس منذ بدء العملية.

وفاد باستمرار الاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بمواقع في محيط غزة. وتحدّث عن تفجيرات قوية في غزة جراء غارات إسرائيلية جديدة طالت المكان فجر اليوم تبعها قصف مدفعي.

كما لفت إلى أن الفصائل الفلسطينية استهدفت عسقلان بعشرات الصواريخ.

قصف صاروخي من غزة باتجاه مناطق إسرائيلية في حين دوت صفارات الإنذار في تل أبيب. وأكد أن غارات إسرائيلية عنيفة ومتواصلة استهدفت بيت حانون شمال القطاع.

تأتي هذه التطورات الميدانية وسط توقعات من مسؤولين أميركيين أن تنفّذ تل أبيب توغلا بريا إسرائيليا في غزة خلال 48 ساعة. إلى ذلك، أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 424 وأكثر من 2300 جريح.

إعلان رسمي للدخول بالحرب يشار إلى أن العملية ما زالت تصدم إسرائيل، ما دفع الحكومة الإسرائيلية المصغرة لإعلان "الدخول رسمياً في حالة الحرب".

وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر السبت إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100. أما على الجانب الفلسطيني فبلغ نحو 370 قتيلا، وأكثر من ألفي مصاب