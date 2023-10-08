مقتل قيادي حوثي وإصابة عدد من مرافقية في محافظة إب لهذا السبب

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكن مواطن في محافظة إب، من مقتل قيادي في مليشيات الحوثي التابعة لإيران، وإصابة عددا من مرافقيه، بعدما حاولوا اختطافه مساء أمس الجمعة.

وبحسب مصادر محلية فإن مواطن من ابناء منطقة "رحاب" في مديرية القفر، بمحافظة إب، اشتبك مع المسلحين الحوثيين، أثناء محاولتهم اختطافه في وقت متأخر من الجمعة.

وذكرت المصادر أن المواطن الشجاع دافع عنه نفسه أثناء محاولة الحوثيين اختطافه، ما أدى إلى مقتل القيادي الحوثي المكنى "قصي الجمهوري"، شقيق مدير أمن مديرية القفر المُعيّن من الحوثيين، والذي كان يقود محاولة الاختطاف، فيما أُصيب عدد من مرافقيه.

وأشارت إلى مقتل مواطن آخر من أبناء المنطقة صادف وجوده أثناء تبادل إطلاق النار الحوثيين والمواطن الذي تمكن من الفرار.