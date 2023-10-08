مقتل قيادي حوثي وإصابة عدد من مرافقية في محافظة إب لهذا السبب مسيرة شعبية بأبين احتفالا بانتصارات المقاومة الفلسطينية بيان علماء اليمن بشأن طوفان الاقصى ..تفاصيل مقتل شاب فلسطيني من أصول يمنية فمن هو ؟ ما هو بروتوكول "هانيبال" الإسرائيلي الذي يفضّل قتل الجنود على أسرهم؟ المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يطالب بتحسين أوضاع المعلم الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية آرسنال ينهي تفوق مانشستر سيتي وجوارديولا ”إسرائيل” تلفظ أنفاسها الأخيرة.! عملية "طوفان الأقصى" تهوي ببورصة تل أبيب
تمكن مواطن في محافظة إب، من مقتل قيادي في مليشيات الحوثي التابعة لإيران، وإصابة عددا من مرافقيه، بعدما حاولوا اختطافه مساء أمس الجمعة.
وبحسب مصادر محلية فإن مواطن من ابناء منطقة "رحاب" في مديرية القفر، بمحافظة إب، اشتبك مع المسلحين الحوثيين، أثناء محاولتهم اختطافه في وقت متأخر من الجمعة.
وذكرت المصادر أن المواطن الشجاع دافع عنه نفسه أثناء محاولة الحوثيين اختطافه، ما أدى إلى مقتل القيادي الحوثي المكنى "قصي الجمهوري"، شقيق مدير أمن مديرية القفر المُعيّن من الحوثيين، والذي كان يقود محاولة الاختطاف، فيما أُصيب عدد من مرافقيه.
وأشارت إلى مقتل مواطن آخر من أبناء المنطقة صادف وجوده أثناء تبادل إطلاق النار الحوثيين والمواطن الذي تمكن من الفرار.