مسيرة شعبية بأبين احتفالا بانتصارات المقاومة الفلسطينية

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت مديرية مودية في محافظة أبين، اليوم الأحد مسيرة شعبية احتفالا بانتصارات المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الاقصى.

وعبر المحتشدون عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية والقدس ورفضهم كل أشكال التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني المحتل.

ورفعت في المسيرة الأعلام الفلسطينية، كما ردد المحتشدون هتافات مؤيدة للمقاومة المسلحة حتى استعادة كل التراب الفلسطيني وعاصمته القدس وإنهاء الوجود الصهيوني بالكامل.

ويوم امس اطلقت عملية طوفان الأقصى، في قطاع غزة وكشفت هشاشة الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصل عدد قتلاه إلى نحو 600 وإصابة قرابة 2000.