مسيرة شعبية بأبين احتفالا بانتصارات المقاومة الفلسطينية بيان علماء اليمن بشأن طوفان الاقصى ..تفاصيل مقتل شاب فلسطيني من أصول يمنية فمن هو ؟ ما هو بروتوكول "هانيبال" الإسرائيلي الذي يفضّل قتل الجنود على أسرهم؟ المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يطالب بتحسين أوضاع المعلم الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية آرسنال ينهي تفوق مانشستر سيتي وجوارديولا ”إسرائيل” تلفظ أنفاسها الأخيرة.! عملية "طوفان الأقصى" تهوي ببورصة تل أبيب صحيفة هآرتس: 7 أكتوبر 2023 يوم عار في جبين إسرائيل
شهدت مديرية مودية في محافظة أبين، اليوم الأحد مسيرة شعبية احتفالا بانتصارات المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الاقصى.
وعبر المحتشدون عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية والقدس ورفضهم كل أشكال التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني المحتل.
ورفعت في المسيرة الأعلام الفلسطينية، كما ردد المحتشدون هتافات مؤيدة للمقاومة المسلحة حتى استعادة كل التراب الفلسطيني وعاصمته القدس وإنهاء الوجود الصهيوني بالكامل.
ويوم امس اطلقت عملية طوفان الأقصى، في قطاع غزة وكشفت هشاشة الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصل عدد قتلاه إلى نحو 600 وإصابة قرابة 2000.