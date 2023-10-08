بيان علماء اليمن بشأن طوفان الاقصى ..تفاصيل

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت هيئة علماء اليمن، الأحد، مباركتها وتأييدها لعملية "طوفان الأقصى"، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، داعية أحرار العالم لمساندة الفلسطينيين في المقاومة.

وقال بيان صادر عن هيئة علماء اليمن، إنها تابعت "الأحداث الأخيرة في فلسطين وعمليات طوفان الأقصى العسكرية التي أعلنتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الاحتلال الغاشم وإن هيئة علماء اليمن تؤكد تأييدها ومباركتها لحق الشعب الفلسطيني ومجاهديه في الدفاع المشروع عن النفس ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة".

وأعتبرت الهيئة عملية "طوفان الأقصى" في سياق جهاد الدفع، "لا سيما وأن الاحتلال كان ولا يزال يمارس كل أشكال البطش وجرائم العدوان والتنكيل والقمع والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني ويسعى لتهويد المسجد الأقصى، وهو ما يفرض على الأمة الإسلامية وكل أحرار العالم دعم وتأييد حق الفلسطينيين في المقاومة".

ونوهت هيئة علماء اليمن إلى موقفها من المقاومة والقضية الفلسطينية، وأنها "تدين الله به وتدعو إلى التمسك به وتبدي تحفظها إزاء أي مواقف أو دعوات من شأنها الإضرار بعدالة القضية الفلسطينية أو لا تتفق مع المنهج الشرعي للجهاد وحق الدفاع عن النفس". تحث كل أحرار العالم لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني لاستعادة الدولة الفلسطينية وحث علماء اليمن، "كل أحرار العالم إلى دعم ومساندة حق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وفجر السبت، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. وارتفع، الأحد، عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600، بينهم 44 جنديا و30 شرطيا، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، في ظل مواجهات مستمرة منذ فجر السبت بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية بقطاع غزة.