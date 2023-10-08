مقتل شاب فلسطيني من أصول يمنية فمن هو ؟

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل الشاب اليمني الفلسطيني، ابراهيم عدنان جراد (34 عاما)، في معركة طوفان الأقصى، الذي أطلقتها حركة حماس، ويعود أصوله الى قبيلة (ذو محمد دهم) في مديرية برط بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

ووفقا لمصادر مقربة، فإن إبراهيم هو أحد أحفاد محمد علي أحمد يحي جراد، الذي غادر من اليمن الى فلسطين في العام 1975 ضمن افواج المتطوعين في الثورة الفلسطينية. وإبراهيم من مواليد مدينة جنين في فلسطين يحمل الجنسية الفلسطينية ولديه طفلين (ولد وبنت) من امرأة فلسطينية.

وتتكون أسرة محمد جراد، من 24 شخصا، وهم على تواصل مع أهاليهم في اليمن منذ عدة سنوات.. يقول أحد اقاربه:"لدينا مجموعة واتساب، نتواصل يوميا، وفي المجموعة يوجد معنا إبراهيم، ولكن منذ شهر انقطع لم يعد يشارك نهائيا".

وابراهيم هو الثاني من الأسرة الذي قتل وهو يشارك في صفوف مقاومة "حماس" كان قد قتل في العام 2014 ابن عمه، كما لا يزال اثنين من الأسرة يعانون من إصابات أحدهم يعاني من إعاقة مستديمة أصيب بها اثناء مشاركته في القتال مع المقاومة في غزة.