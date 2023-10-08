مسيرة شعبية بأبين احتفالا بانتصارات المقاومة الفلسطينية بيان علماء اليمن بشأن طوفان الاقصى ..تفاصيل مقتل شاب فلسطيني من أصول يمنية فمن هو ؟ ما هو بروتوكول "هانيبال" الإسرائيلي الذي يفضّل قتل الجنود على أسرهم؟ المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يطالب بتحسين أوضاع المعلم الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية آرسنال ينهي تفوق مانشستر سيتي وجوارديولا ”إسرائيل” تلفظ أنفاسها الأخيرة.! عملية "طوفان الأقصى" تهوي ببورصة تل أبيب صحيفة هآرتس: 7 أكتوبر 2023 يوم عار في جبين إسرائيل
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الأحد القادم إجازة رسمية بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، تعويضا عن يوم السبت 14 أكتوبر (يوم الراحة الأسبوعية)، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2000م.
وقالت الوزارة " إن التعميم يأتي استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية".