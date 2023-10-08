آخر الاخبار

مسيرة شعبية بأبين احتفالا بانتصارات المقاومة الفلسطينية بيان علماء اليمن بشأن طوفان الاقصى ..تفاصيل مقتل شاب فلسطيني من أصول يمنية فمن هو ؟ ما هو بروتوكول "هانيبال" الإسرائيلي الذي يفضّل قتل الجنود على أسرهم؟ المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يطالب بتحسين أوضاع المعلم الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية آرسنال ينهي تفوق مانشستر سيتي وجوارديولا ”‏إسرائيل” تلفظ أنفاسها الأخيرة.! عملية "طوفان الأقصى" تهوي ببورصة تل أبيب صحيفة هآرتس: 7 أكتوبر 2023 يوم عار في جبين إسرائيل

الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 289

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الأحد القادم إجازة رسمية بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة. 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، تعويضا عن يوم السبت 14 أكتوبر (يوم الراحة الأسبوعية)، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2000م. 

وقالت الوزارة " إن التعميم يأتي استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية". 

إقراء أيضاً
مسيرة شعبية بأبين احتفالا بانتصارات المقاومة الفلسطينية
بيان علماء اليمن بشأن طوفان الاقصى ..تفاصيل
المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يطالب بتحسين أوضاع المعلم
مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 11 مليون دولار بمشاريع وهمية في الحديدة خلال عام
جريمة حوثية جديدة ضحيتها امرأة و3 أطفال وهذا ماحصل لرئيس نادي المعلمين بـ صنعاء
إندلاع حريق هائل في إحدى شاحنات النقل بميناء الحديدة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول