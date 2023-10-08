الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن يوم الأحد القادم إجازة رسمية بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، تعويضا عن يوم السبت 14 أكتوبر (يوم الراحة الأسبوعية)، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2000م.

وقالت الوزارة " إن التعميم يأتي استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية".