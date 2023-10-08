آرسنال ينهي تفوق مانشستر سيتي وجوارديولا

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نجح آرسنال في كسر عقدة مانشستر سيتي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن لقاءات الجولة الثامنة للبريميرليج.

وسجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي، هدف فوز آرسنال، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، غيرت مسارها بعد أن اصطدمت بالهولندي ناثان أكي، مدافع السيتي.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد نجح آرسنال في كسر عقدة مانشستر سيتي بالبريميرليج، بعد أن حقق فوزه الأول بعد 8 سنوات، وتحديدًا منذ عام 2015.

كما يعد فوز آرسنال في مباراة الليلة، هو الأول على مانشستر سيتي منذ أن تولى تدريبه بيب جوارديولا.

بالإضافة لذلك، فهو أول فوز يحققه آرسنال على حامل اللقب، منذ عام 2017.

وأضافت الشبكة، أنها المرة الأولى أيضًا التي يخرج فيها آرسنال بشباك نظيفة، أمام مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

بتلك النتيجة، ارتقى آرسنال للمركز الثاني، برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع توتنهام المتصدر، بينما تجمد رصيد السيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث.