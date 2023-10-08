عملية "طوفان الأقصى" تهوي ببورصة تل أبيب صحيفة هآرتس: 7 أكتوبر 2023 يوم عار في جبين إسرائيل مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 11 مليون دولار بمشاريع وهمية في الحديدة خلال عام جريمة حوثية جديدة ضحيتها امرأة و3 أطفال وهذا ماحصل لرئيس نادي المعلمين بـ صنعاء إندلاع حريق هائل في إحدى شاحنات النقل بميناء الحديدة أول تحرك عسكري أمريكي لدعم دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية ترد فضيحة مدوية للمليشيات الحوثية ومشاريعها الوهمية وسائل إعلام مصرية: شرطي يطلق النار ويقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية عرض عسكري مهيب في المهرة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية مليشيا الحوثي تنقل عشرات المعتقلين من الضالع وإب والحديدة إلى سجونها بصنعاء
هبطت بورصة تل أبيب بنسبة قاربت 6% في الساعة الأولى لفتح التداولات، بعد يوم واحد من إطلاق عملية "طوفان الأقصى".
وبحسب الموقع الإلكتروني للبورصة، تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 5.7 بالمئة أو 124 نقطة إلى 2040 نقطة، وسط عمليات بيع واسعة.
وبحسب وكالة "معا"، يترقب المستثمرون في إسرائيل، فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط توقعات بتراجع آخر يضيف مزيدا من الضعف للعملة الإسرائيلية، إذ يعاني المستثمرون في بورصة تل أبيب من ضعف التداول بسبب خطة "إصلاح القضاء" والمراحل التي سبقت إقرارها من جانب الكنيست.
وتستمر الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت.
ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.