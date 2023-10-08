مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 11 مليون دولار بمشاريع وهمية في الحديدة خلال عام

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قدرت مصادر مالية مطلعة، إجمالي ما نهبته مليشيا الحوثي من ايرادات محافظة الحديدة، خلال عام 2022م، بمبلغ 11 مليون دولار و15 مليار ريال عبر 28 مشروعا وهميا في خمس قطاعات خدمية وهي الصحة والتربية والكهرباء والطرقات والمياه.

وقالت المصادر ، إن السلطة المحلية بالحديدة تتباهى نيابة عن القيادات الحوثية بما تم نهبه من ايرادات المحافظة، تحت مظلة المشاريع الوهمية، فيما يشكوا المواطنون من الظلم والإذلال والافقار وانعدام الخدمات وفقاً لما اوردتة تهامة 24.

واوضحت المصادر أن 2 مليار و200 مليون ريال تم نهبها باسم مشروع كهرباء كيلو 4 ومديرية المراوعة، بينما تلك المناطق تعتمد على الطاقة الشمسية والكهرباء التجارية أما الكهرباء الحكومية فلا يستفيد منها سكان المديرية وتذهب إلى المنشآت والمراكز الحوثية في مناطق المديرية.

وأضافت المصادر أن 4 مليون و500 ألف دولار تم شفطها بأكذوبة العلاج الاشعاعي الذي لا وجود له ولا أثر في محافظة الحديدة.. مثلها مثل أكذوبة مركز القهراء الصحي في مديرية جبل راس بـ 14 مليونا و315 ألف ريال، بينما سكان المديرية من الشيوخ والنساء والأطفال يتدفقون بشكل يومي إلى مديرية حيس المحررة للتطبيب والعلاج..

وأشارت إلى أن من أبرز المشاريع الوهمية هي مراكز الغسيل الكلوي في زبيد بـ 35 مليوناً وريال ومركز الغسيل الكلوي ببيت الفقيه بـ 48 مليوناً و118 ألف ريال ومركز الغسيل الكلوي بمديرية باجل 48 مليونا و865 ألف ريال.

بينما سجلات مركز الغسيل الكلوي المتدهور في مدينة الحديدة تؤكد ان معظم المقيدين فيه مرضى ووفيات من زبيد وباجل وبيت الفقيه.

ونوهت المصادر إلى أن ما تدعيه سلطة الحوثيين المحلية بالمحافظة من مشاريع في مستشفيات في الجراحي وزبيد وبيت الفقيه والتحيتا والمنصورية وباجل وكمران هو محض افتراء وان هذه المشاريع مولتها منظمات دولية وبيوتات تجارية وحتى الأطباء والصحيين والعمال والموظفين الإداريين والفنيين يستلمون من المنظمات وليس من سلطة المليشيات بالمحافظة.

ولفتت المصادر إلى أن أكبر حصاد نهبته المليشيات كان من التربية والمياه والطرقات وجامعة الحديدة، فقد حصدت من هذه القطاعات 8 مليار و162 مليون ريال..

ومن من جامعة الحديدة 146 مليوناً و669 ألف ريال موزعة على كليتي الفنون الجميلة وعلوم البحار بـ 50 مليوناً و176 ألف ريال وكلية طب الأسنان بمبلغ 47 مليونا و642 ألف ريال والحرم الجامعي الرئيسي بـ 48 مليونا. هذا ناهيك عن منهوبات الطاقة الشمسية ومستشفى الرسول الاعظم والصيادين وغيرها..

واكدت المصادر أن هذا الحصاد المالي الحوثي المعلن ذهب في جيوب قيادات حوثية بالمحافظة للعام 2022م ولا علاقة له بالفساد المباشر والكسب غير المشروع غير المعلن في كافة القطاعات