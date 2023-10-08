عملية "طوفان الأقصى" تهوي ببورصة تل أبيب صحيفة هآرتس: 7 أكتوبر 2023 يوم عار في جبين إسرائيل مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 11 مليون دولار بمشاريع وهمية في الحديدة خلال عام جريمة حوثية جديدة ضحيتها امرأة و3 أطفال وهذا ماحصل لرئيس نادي المعلمين بـ صنعاء إندلاع حريق هائل في إحدى شاحنات النقل بميناء الحديدة أول تحرك عسكري أمريكي لدعم دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية ترد فضيحة مدوية للمليشيات الحوثية ومشاريعها الوهمية وسائل إعلام مصرية: شرطي يطلق النار ويقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية عرض عسكري مهيب في المهرة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية مليشيا الحوثي تنقل عشرات المعتقلين من الضالع وإب والحديدة إلى سجونها بصنعاء
قدرت مصادر مالية مطلعة، إجمالي ما نهبته مليشيا الحوثي من ايرادات محافظة الحديدة، خلال عام 2022م، بمبلغ 11 مليون دولار و15 مليار ريال عبر 28 مشروعا وهميا في خمس قطاعات خدمية وهي الصحة والتربية والكهرباء والطرقات والمياه.
وقالت المصادر ، إن السلطة المحلية بالحديدة تتباهى نيابة عن القيادات الحوثية بما تم نهبه من ايرادات المحافظة، تحت مظلة المشاريع الوهمية، فيما يشكوا المواطنون من الظلم والإذلال والافقار وانعدام الخدمات وفقاً لما اوردتة تهامة 24.
واوضحت المصادر أن 2 مليار و200 مليون ريال تم نهبها باسم مشروع كهرباء كيلو 4 ومديرية المراوعة، بينما تلك المناطق تعتمد على الطاقة الشمسية والكهرباء التجارية أما الكهرباء الحكومية فلا يستفيد منها سكان المديرية وتذهب إلى المنشآت والمراكز الحوثية في مناطق المديرية.
وأضافت المصادر أن 4 مليون و500 ألف دولار تم شفطها بأكذوبة العلاج الاشعاعي الذي لا وجود له ولا أثر في محافظة الحديدة.. مثلها مثل أكذوبة مركز القهراء الصحي في مديرية جبل راس بـ 14 مليونا و315 ألف ريال، بينما سكان المديرية من الشيوخ والنساء والأطفال يتدفقون بشكل يومي إلى مديرية حيس المحررة للتطبيب والعلاج..
وأشارت إلى أن من أبرز المشاريع الوهمية هي مراكز الغسيل الكلوي في زبيد بـ 35 مليوناً وريال ومركز الغسيل الكلوي ببيت الفقيه بـ 48 مليوناً و118 ألف ريال ومركز الغسيل الكلوي بمديرية باجل 48 مليونا و865 ألف ريال.
بينما سجلات مركز الغسيل الكلوي المتدهور في مدينة الحديدة تؤكد ان معظم المقيدين فيه مرضى ووفيات من زبيد وباجل وبيت الفقيه.
ونوهت المصادر إلى أن ما تدعيه سلطة الحوثيين المحلية بالمحافظة من مشاريع في مستشفيات في الجراحي وزبيد وبيت الفقيه والتحيتا والمنصورية وباجل وكمران هو محض افتراء وان هذه المشاريع مولتها منظمات دولية وبيوتات تجارية وحتى الأطباء والصحيين والعمال والموظفين الإداريين والفنيين يستلمون من المنظمات وليس من سلطة المليشيات بالمحافظة.
ولفتت المصادر إلى أن أكبر حصاد نهبته المليشيات كان من التربية والمياه والطرقات وجامعة الحديدة، فقد حصدت من هذه القطاعات 8 مليار و162 مليون ريال..
ومن من جامعة الحديدة 146 مليوناً و669 ألف ريال موزعة على كليتي الفنون الجميلة وعلوم البحار بـ 50 مليوناً و176 ألف ريال وكلية طب الأسنان بمبلغ 47 مليونا و642 ألف ريال والحرم الجامعي الرئيسي بـ 48 مليونا. هذا ناهيك عن منهوبات الطاقة الشمسية ومستشفى الرسول الاعظم والصيادين وغيرها..
واكدت المصادر أن هذا الحصاد المالي الحوثي المعلن ذهب في جيوب قيادات حوثية بالمحافظة للعام 2022م ولا علاقة له بالفساد المباشر والكسب غير المشروع غير المعلن في كافة القطاعات