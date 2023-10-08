عملية "طوفان الأقصى" تهوي ببورصة تل أبيب صحيفة هآرتس: 7 أكتوبر 2023 يوم عار في جبين إسرائيل مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 11 مليون دولار بمشاريع وهمية في الحديدة خلال عام جريمة حوثية جديدة ضحيتها امرأة و3 أطفال وهذا ماحصل لرئيس نادي المعلمين بـ صنعاء إندلاع حريق هائل في إحدى شاحنات النقل بميناء الحديدة أول تحرك عسكري أمريكي لدعم دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية ترد فضيحة مدوية للمليشيات الحوثية ومشاريعها الوهمية وسائل إعلام مصرية: شرطي يطلق النار ويقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية عرض عسكري مهيب في المهرة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية مليشيا الحوثي تنقل عشرات المعتقلين من الضالع وإب والحديدة إلى سجونها بصنعاء
اندلع حريق هائل في إحدى شاحنات النقل بميناء الحديدة (غربي اليمن) في ظروف وملابسات غامضة.
وقالت مصادر عمالية في ميناء الحديدة، إن حريقا هائلا اندلع في إحدى شاحنات النقل، الجمعة، بينما كانت تنتظر وصول رافعة لتحميلها.
ولم تكشف المصادر سبب الحريق، غير أن بعض السائقين يقولون إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في الشاحنة.
ولم تصدر مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تديرها مليشيا الحوثي بيانا توضيحيا عن أسباب الحريق والخسائر التي لحقت بالميناء.
وتشن مليشيا الحوثي الإرهابيةحربا مستعرة على السائقين وقطاع النقل لاحتكار نقل البضائع لصالح شركات تعود لمؤسساتها العسكرية.