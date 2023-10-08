إندلاع حريق هائل في إحدى شاحنات النقل بميناء الحديدة

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اندلع حريق هائل في إحدى شاحنات النقل بميناء الحديدة (غربي اليمن) في ظروف وملابسات غامضة.

وقالت مصادر عمالية في ميناء الحديدة، إن حريقا هائلا اندلع في إحدى شاحنات النقل، الجمعة، بينما كانت تنتظر وصول رافعة لتحميلها.

ولم تكشف المصادر سبب الحريق، غير أن بعض السائقين يقولون إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في الشاحنة.

ولم تصدر مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تديرها مليشيا الحوثي بيانا توضيحيا عن أسباب الحريق والخسائر التي لحقت بالميناء.

وتشن مليشيا الحوثي الإرهابيةحربا مستعرة على السائقين وقطاع النقل لاحتكار نقل البضائع لصالح شركات تعود لمؤسساتها العسكرية.