عملية "طوفان الأقصى" تهوي ببورصة تل أبيب صحيفة هآرتس: 7 أكتوبر 2023 يوم عار في جبين إسرائيل مليشيا الحوثي تنهب أكثر من 11 مليون دولار بمشاريع وهمية في الحديدة خلال عام جريمة حوثية جديدة ضحيتها امرأة و3 أطفال وهذا ماحصل لرئيس نادي المعلمين بـ صنعاء إندلاع حريق هائل في إحدى شاحنات النقل بميناء الحديدة أول تحرك عسكري أمريكي لدعم دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية ترد فضيحة مدوية للمليشيات الحوثية ومشاريعها الوهمية وسائل إعلام مصرية: شرطي يطلق النار ويقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية عرض عسكري مهيب في المهرة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية مليشيا الحوثي تنقل عشرات المعتقلين من الضالع وإب والحديدة إلى سجونها بصنعاء
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الجيش الأمريكي يحرك حاملة طائرات بالقرب من إسرائيل لإظهار “دعم واشنطن” لحليفتها تل أبيب، في إطار الحرب مع الفصائل الفلسطينية.
وقالت شبكة “ان بي سي” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن الجيش الأمريكي يؤكد أنه يخطط لنقل سفن حربية وحاملة طائرات إلى مقربة من إسرائيل.
من جانبه قال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن، الأحد، على الوضع في إسرائيل، مؤكداً أن “وجّه بتقديم دعم إضافي لإسرائيل”.
ورداً على ذلك قالت حركة حماس: إن “تحريك حاملة الطائرات الأمريكية لا يخيفنا وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب هذه الخطوة”.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه أمر بتحريك حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى شرق المتوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمي.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.