أول تحرك عسكري أمريكي لدعم دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية ترد

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الجيش الأمريكي يحرك حاملة طائرات بالقرب من إسرائيل لإظهار “دعم واشنطن” لحليفتها تل أبيب، في إطار الحرب مع الفصائل الفلسطينية.





وقالت شبكة “ان بي سي” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن الجيش الأمريكي يؤكد أنه يخطط لنقل سفن حربية وحاملة طائرات إلى مقربة من إسرائيل.



من جانبه قال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن، الأحد، على الوضع في إسرائيل، مؤكداً أن “وجّه بتقديم دعم إضافي لإسرائيل”.



ورداً على ذلك قالت حركة حماس: إن “تحريك حاملة الطائرات الأمريكية لا يخيفنا وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب هذه الخطوة”.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه أمر بتحريك حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى شرق المتوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمي.



وكان الجيش الإسرائيلي أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.