عرض عسكري مهيب في المهرة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية

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نظمت الوحدات العسكرية والأمنية بمحافظ محافظة المهرة اليوم الاحد، عرضا عسكريا لوحدات محور الغيضة والأمن العام بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المجيدة.
وخلال العرض، حيّا المحافظ البطولات والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والأمن في تثبيت دعائم الأمن الاستقرار والملاحم البطولية التي يجرجها المقاتلون في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكدا استمرار دعم السلطة المحلية للمؤسستين العسكرية والأمنية بالمحافظة. وأشاد المحافظ بالجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها منتسبو محور الغيضة والأمن العام وانضباطهم، وبدور قيادة المحور وقادة الوحدات العسكرية والأمنية.
وأكد على تكاتف الأجهزة الأمنية والعسكرية وفئات المجتمع المختلفة لإجل الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به المحافظة، مؤكدا بأن المهرة حاضنة للجميع وأنها واحة للسلام والتنمية والتعايش والاستقرار الأمني والخدمي.
وشهد الحفل عرضاً عسكرياً مهيباً لعدد من الوحدات العسكرية والأمنية، ومرور الآليات القتالية، وقدمت فرقة المهارات جانب من العروض القتالية التي عكست جميعها الجاهزية القتالية والمعنويات العالية للمقاتلين