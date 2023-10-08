مليشيا الحوثي تنقل عشرات المعتقلين من الضالع وإب والحديدة إلى سجونها بصنعاء

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نقلت مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، خلال الساعات الماضية، عشرات المعتقلين من سجون محافظات الضالع وإب والحديدة إلى سجونها بالعاصمة المختطفة صنعاء، تزامناً مع حالة خوف أصابت المليشيات خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي الكهنوتية نقلت نحو 41 سجيناً من سجون محافظات الضالع وإب والحديدة إلى سجون مايسمى بجهاز الأمن والمخابرات في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي تُعرف بالسجون الخطرة والقاسية، نتيجة التعذيب الشديد الذي يتعرض له جميع نزلاء تلك السجون.

وأحالت المليشيات إلى سجون صنعاء، 19 مواطناً من أبناء محافظة الضالع، جلهم من مديرية الحُشاء، وأحالت 16 مواطناً من محافظة إب، كما أحالت 6 مواطنين آخرين من محافظة الحديدة، ومن المرجح أن هؤلاء الذين تم إحالتهم إلى صنعاء هم من اعتقلتهم المليشيات بسبب رفع العلم اليمني أثناء الإحتفال بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر العظيمة.

وعادة ما تقوم المليشيات الحوثية بنقل المختطفين والمعتقلين إلى سجون جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء، أثناء فترة الليل، وتحديداً من بعد صلاة العشاء وحتى الساعة الرابعة فجراً، ولا تنقلهم أثناء ساعات النهار، وأي شخص تقوم بنقله أو إحالته إلى صنعاء فإن هذا معناه أن الشخص سيمكث في سجونها لأكثر من عام.

وكانت المليشيات الحوثية الكهنوتية قد اعتقلت في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي العشرات من الشباب في عدد من المحافظات اليمنية بسبب رفع العلم اليمني أثناء الإحتفاء بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر، تزامناً مع اعتقال قرابة 1400 شخص في العاصمة المختطفة صنعاء، من بينهم عشرات الأطفال.