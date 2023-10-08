مليشيا الحوثي ''تحرر القدس'' بقصف تعز والضحايا: مقتل طفلة واصابة أفراد أسرتها اليمنية تعلن انضمام سادس طائرة إيرباص الى اسطولها ''صورة'' عاجل: اسرائيل تعلن اخر احصائية بقتلاها في عملية #طوفان_الأقصى كشف تفاصيل كيف واجهت حماس تفوق إسرائيل العسكري براجمات صواريخ ومقاعد محمولة جواً؟ مقتل قائد لواء بالقوات الخاصة الإسرائيلية في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين حماس تكشف عن تفاصيل مرعبة للجيش الإسرائيلي… أعداد الأسرى لدينا أضعاف ما تعتقد إسرائيل بعد الحرب الطاحنة في عمق إسرائيل ..الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول أهدافه في غزة ضبط" 35" متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة "طوفان الأقصى" تهز إسرائيل وتربك الإقليم وواشنطن حفل تأبيني في مأرب بمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاد الفريق عبدالرب الشدادي
قتلت طفلة وأصيب والداها وشقيقتها صباح اليوم الأحد جراء قصف شنته مليشيا الحوثي استهدف منزلا في منطقة شعب الدبا شرق مدينة تعز.
مصادر محلية قالت إن المليشيا شنت قصفا مدفعيا استهدف منزلا في حي الدعوة شرقي تعز، ما أسفر عن مقتل الطفلة "فاطمة منير علي"وإصابة والديها وشقيقتها، مشيرة إلى أن القصف تزامن مع تناول الأسرة لوجبة الإفطار واستعداد الأطفال للذهاب إلى المدرسة.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الضحايا إلى مستشفى الثورة العام.
بالتزامن من ذلك تحدثت مصادر محلية، عن قصف حوثي استهدف الأحياء السكنية في محيط جبل جرة ووادي القاضي، شمالي مدينة تعز، دون الحديث عن ما أسفر عنه ذلك القصف.