مليشيا الحوثي ''تحرر القدس'' بقصف تعز والضحايا: مقتل طفلة واصابة أفراد أسرتها

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قتلت طفلة وأصيب والداها وشقيقتها صباح اليوم الأحد جراء قصف شنته مليشيا الحوثي استهدف منزلا في منطقة شعب الدبا شرق مدينة تعز.

مصادر محلية قالت إن المليشيا شنت قصفا مدفعيا استهدف منزلا في حي الدعوة شرقي تعز، ما أسفر عن مقتل الطفلة "فاطمة منير علي"وإصابة والديها وشقيقتها، مشيرة إلى أن القصف تزامن مع تناول الأسرة لوجبة الإفطار واستعداد الأطفال للذهاب إلى المدرسة.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الضحايا إلى مستشفى الثورة العام.

بالتزامن من ذلك تحدثت مصادر محلية، عن قصف حوثي استهدف الأحياء السكنية في محيط جبل جرة ووادي القاضي، شمالي مدينة تعز، دون الحديث عن ما أسفر عنه ذلك القصف.