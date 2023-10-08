اليمنية تعلن انضمام سادس طائرة إيرباص الى اسطولها ''صورة''

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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استقبلت شركة الخطوط الجوية اليمنية، بالعاصمة المؤقتة عدن، طائرة إيرباص A320 (مملكة حِمير) الجديدة، التي وصلت مطار عدن الدولي فجر اليوم.

وأوضح وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الطائرة ستشكل إضافة نوعية لإسطول الناقل الوطني اليمنية والاسهام في تحسين ورفع مستوى تشغيل عدد الرحلات وانتظامها لتلبية خدمات المسافرين وتوسعها الى أسواق جديدة، وهو مايُعد من اولويات الخطط المستقبلية لوزارة النقل بما ينسجم مع التوجهات العامة للحكومة والهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية للنهوض بواقع البلاد واوضاعها.

واكد ان الوزارة وشركة طيران اليمنية تسعى لإضافة طائرات أخرى جديدة من طراز A320، بهدف تعزيز اسطول نقل الشركة وبناء مركز للخدمات الأرضية واجراء مراجعة شاملة لتطوير خدمات الشركة وأسعار تذاكر السفر بغية تطوير نشاط الشركة وتقدمها في خدماتها ومستوى أدائها نحو الافضل.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمد، إلى أن سعة الطائرة الجديدة 150 راكبا وتمتلك مستويات عالية من الراحة للمسافرين وتعد (مملكة حِمير) الطائرة السادسة التي يتم رفد أسطول اليمنية في إطار خطة توسعية للناقل الوطني والخامسة من نفس الطراز التي تمتلكها اليمنية.