عاجل: اسرائيل تعلن اخر احصائية بقتلاها في عملية #طوفان_الأقصى

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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