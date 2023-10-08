عاجل: اسرائيل تعلن اخر احصائية بقتلاها في عملية #طوفان_الأقصى كشف تفاصيل كيف واجهت حماس تفوق إسرائيل العسكري براجمات صواريخ ومقاعد محمولة جواً؟ مقتل قائد لواء بالقوات الخاصة الإسرائيلية في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين حماس تكشف عن تفاصيل مرعبة للجيش الإسرائيلي… أعداد الأسرى لدينا أضعاف ما تعتقد إسرائيل بعد الحرب الطاحنة في عمق إسرائيل ..الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول أهدافه في غزة ضبط" 35" متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة "طوفان الأقصى" تهز إسرائيل وتربك الإقليم وواشنطن حفل تأبيني في مأرب بمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاد الفريق عبدالرب الشدادي روسيا تعلن وصول أول سفينة قادمة من الصين عبر طريق بديل لقناة السويس مصرع قيادي كبير في مليشيا الحوثي ينتحل رتبة لواء ..تفاصيل
اعلنت هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل ان 400 إسرائيلي على الأقل قتلوا منذ أمس في عملية_طوفان_الأقصى.