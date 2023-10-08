مقتل قائد لواء بالقوات الخاصة الإسرائيلية في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين

الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال الجيش الإسرائيلي إن قائد لواء «ناحال» للقوات الخاصة الإسرائيلية، يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم (السبت) في اشتباك مع أحد المسلحين قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأوضح الجيش في بيان أنه رفع السرية عن مقتل شتاينبرغ وتم إبلاغ عائلته بالأمر، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وشنت «حماس» والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هجوماً مباغتاً على إسرائيل، السبت، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على مدن جنوب ووسط إسرائيل، كما اقتحم مقاتلون البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستصل إلى «كل مكان تختبئ فيه (حماس)، وأطلب من سكان غزة مغادرة تلك الأماكن الآن».

وأكد نتنياهو، في خطاب تلفزيوني، السبت، أن ما حدث (في إشارة لهجوم الفصائل الفلسطينية) لم يسبق له مثيل في إسرائيل، مضيفاً: «وسننتقم لهذا اليوم الأسود».

وتابع: «الجيش سيستخدم كل قوته للانتقام من (حماس)، في كل المناطق التي توجد بها أو تعمل منها أو تختبئ بها».

وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أن ما لا يقل عن 200 إسرائيلي قُتلوا، وأصيب أكثر من 1300 منذ بداية هجمات «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى