كشف تفاصيل كيف واجهت حماس تفوق إسرائيل العسكري براجمات صواريخ ومقاعد محمولة جواً؟ مقتل قائد لواء بالقوات الخاصة الإسرائيلية في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين حماس تكشف عن تفاصيل مرعبة للجيش الإسرائيلي… أعداد الأسرى لدينا أضعاف ما تعتقد إسرائيل بعد الحرب الطاحنة في عمق إسرائيل ..الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول أهدافه في غزة ضبط" 35" متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة "طوفان الأقصى" تهز إسرائيل وتربك الإقليم وواشنطن حفل تأبيني في مأرب بمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاد الفريق عبدالرب الشدادي روسيا تعلن وصول أول سفينة قادمة من الصين عبر طريق بديل لقناة السويس مصرع قيادي كبير في مليشيا الحوثي ينتحل رتبة لواء ..تفاصيل ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية ويعزز صدارته لليغا
قال الجيش الإسرائيلي إن قائد لواء «ناحال» للقوات الخاصة الإسرائيلية، يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم (السبت) في اشتباك مع أحد المسلحين قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
وأوضح الجيش في بيان أنه رفع السرية عن مقتل شتاينبرغ وتم إبلاغ عائلته بالأمر، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
وشنت «حماس» والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هجوماً مباغتاً على إسرائيل، السبت، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على مدن جنوب ووسط إسرائيل، كما اقتحم مقاتلون البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستصل إلى «كل مكان تختبئ فيه (حماس)، وأطلب من سكان غزة مغادرة تلك الأماكن الآن».
وأكد نتنياهو، في خطاب تلفزيوني، السبت، أن ما حدث (في إشارة لهجوم الفصائل الفلسطينية) لم يسبق له مثيل في إسرائيل، مضيفاً: «وسننتقم لهذا اليوم الأسود».
وتابع: «الجيش سيستخدم كل قوته للانتقام من (حماس)، في كل المناطق التي توجد بها أو تعمل منها أو تختبئ بها».
وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أن ما لا يقل عن 200 إسرائيلي قُتلوا، وأصيب أكثر من 1300 منذ بداية هجمات «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى