الأحد 08 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة أمس الجمعة 29 بلاغا لقضايا جنائية، فيما تم ضبط 35 متهما في تلك القضايا التي تركزت 11 منها في إيذاء عمدي خفيف وقضايا سرقة.

وأشارت تقارير غرف العمليات بالمحافظات إلى ضبط الشرطة بمأرب ل "8" متهمين، ومثلهم تم ضبطهم بساحل حضرموت، فيما ألقت شرطة عدن القبض على 7 متهمين ، و6 تم ضبطهم بتعز، بينما يتوزع بقية المتهمين ال 6على محافظات المهرة والضالع والحديدة.

وذكرت تقارير محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت وشبوة والضالع مواصلتها تعقب مرتكبي 22 قضية جنائية