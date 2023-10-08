ضبط" 35" متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة "طوفان الأقصى" تهز إسرائيل وتربك الإقليم وواشنطن حفل تأبيني في مأرب بمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاد الفريق عبدالرب الشدادي روسيا تعلن وصول أول سفينة قادمة من الصين عبر طريق بديل لقناة السويس مصرع قيادي كبير في مليشيا الحوثي ينتحل رتبة لواء ..تفاصيل ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية ويعزز صدارته لليغا إحباط هجوم مباغت لمسلحي الحوثي شمال الضالع رئيس الأركان يبحث مع المبعوث الأمريكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الموت يفجع المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد فيرغسون مليشيا الحوثي تعيق العملية التعليمية ودور المعلمين في الحديدة
قالت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة أمس الجمعة 29 بلاغا لقضايا جنائية، فيما تم ضبط 35 متهما في تلك القضايا التي تركزت 11 منها في إيذاء عمدي خفيف وقضايا سرقة.
وأشارت تقارير غرف العمليات بالمحافظات إلى ضبط الشرطة بمأرب ل "8" متهمين، ومثلهم تم ضبطهم بساحل حضرموت، فيما ألقت شرطة عدن القبض على 7 متهمين ، و6 تم ضبطهم بتعز، بينما يتوزع بقية المتهمين ال 6على محافظات المهرة والضالع والحديدة.
وذكرت تقارير محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت وشبوة والضالع مواصلتها تعقب مرتكبي 22 قضية جنائية