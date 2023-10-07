مصرع قيادي كبير في مليشيا الحوثي ينتحل رتبة لواء ..تفاصيل

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن وفاة أحد أكبر قاداتها العسكريين بظروف غامضة.

ونعت مليشيا الحوثي اللواء يحيى حسن المداني الذي توفي بظروف غامضة في صنعاء، وسط أنباء عن حدوث تصفيات داخل أروقة الجماعة. ولم تفصح مليشيا الحوثي عن مكان مقتل المداني، حيث تحيط خسائرها بالتكتم الشديد، لكن الفعاليات السنوية وعمليات التشييع اليومية التي تقيمها لعناصرها وقياداتها القتلى على غرار حزب الله الإرهابي تفضح حجم النزيف البشري الذي تتلقاه في الجبهات.

ومؤخراً، اعترف الحوثيون المدعومون إيرانياً، في فعالية ما تسمى “الهيئة العامة لرعاية أسر القتلى”، أن عدد قتلاهم منذ الانقلاب وتفجير الحرب آخر 2014 تجاوز 70 ألف عنصر، بينهم أكثر من 6 آلاف قائد ما بين عسكري وميداني.