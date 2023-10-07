ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية ويعزز صدارته لليغا

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 175

حقق فريق ريال مدريد فوزا كاسحا على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة مساء اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكعادته تألق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، وضرب بقوة بعد أن سجّل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 9 و54 على التوالي، فيما أضاف البرازيلي فينيسوس (65) وخوسيلو (70) الهدفين الآخرين.

وبفوزه الثامن منذ انطلاق البطولة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ملاحقه جيرونا الثاني الذي فاز في وقت سابق على مضيفه قادش بهدف دون مقابل، في حين تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر.