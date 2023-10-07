روسيا تعلن وصول أول سفينة قادمة من الصين عبر طريق بديل لقناة السويس مصرع قيادي كبير في مليشيا الحوثي ينتحل رتبة لواء ..تفاصيل ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية ويعزز صدارته لليغا إحباط هجوم مباغت لمسلحي الحوثي شمال الضالع رئيس الأركان يبحث مع المبعوث الأمريكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الموت يفجع المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد فيرغسون مليشيا الحوثي تعيق العملية التعليمية ودور المعلمين في الحديدة «ناسا» تتحدث عن بناء منزل على القمر وساطة محلية تتوصل لعقد هدنة لمدة شهرين بين قبيلتين متحاربتين في شبوة دراسة تكشف فائدة صحية من عادة شرب الشاي يوميًا
حقق فريق ريال مدريد فوزا كاسحا على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة مساء اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكعادته تألق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، وضرب بقوة بعد أن سجّل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 9 و54 على التوالي، فيما أضاف البرازيلي فينيسوس (65) وخوسيلو (70) الهدفين الآخرين.
وبفوزه الثامن منذ انطلاق البطولة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ملاحقه جيرونا الثاني الذي فاز في وقت سابق على مضيفه قادش بهدف دون مقابل، في حين تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر.