إحباط هجوم مباغت لمسلحي الحوثي شمال الضالع

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أحبطت القوات المشتركة المدعومة من السعودية، المرابطة في جبهة شمال الضالع، صباح اليوم السبت، هجومًا مباغتًا لعناصر جماعة الحوثي.

وقالت مصادر ميدانية، إن جماعة الحوثي شنت هجومًا مباغتًا على أنحاء متفرقة من جبهة حجر، شمالي محافظة الضالع.

وأكدت المصادر، تصدي القوات المشتركة للهجوم الحوثي، وانكسار عناصر الجماعة وفرارها، دون أنباء عن خسائر بشرية.