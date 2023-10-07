إحباط هجوم مباغت لمسلحي الحوثي شمال الضالع

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أحبطت القوات المشتركة المدعومة من السعودية، المرابطة في جبهة شمال الضالع، صباح اليوم السبت، هجومًا مباغتًا لعناصر جماعة الحوثي.
وقالت مصادر ميدانية، إن جماعة الحوثي شنت هجومًا مباغتًا على أنحاء متفرقة من جبهة حجر، شمالي محافظة الضالع.
وأكدت المصادر، تصدي القوات المشتركة للهجوم الحوثي، وانكسار عناصر الجماعة وفرارها، دون أنباء عن خسائر بشرية.