مليشيا الحوثي تعيق العملية التعليمية ودور المعلمين في الحديدة

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تسببت المليشيات الحوثية بسلوكها التخريبي في إعاقة العملية التعليمية برمتها في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر تربوية في مديرية باجل شرق المحافظة إن العملية التعليمية في المديرية تشهد تراجعا كبيرا فيما المعلمون يواجهون العديد من التحديات والعوائق أبرزها توقف دفع المرتبات منذ سنوات.

وارجعت المصادر انهيار العملية التعليمية إلى الدور المشبوه الذي تقوم به الميليشيات في تخريب عقول الطلاب وتفخيخ المناهج وعدم الإيفاء بتوفير الاحتياجات الضرورية للعملية التعليمية في مدارس المديرية.

وأكدت أن الدراسة في العديد من مدارس باجل لازالت متوقفة بسبب اضراب المعلمين، فيما المدارس التي كسرت الإضراب تعاني التجاهل والاهمال من قبل سلطة الحوثيين بالمديرية.

وثمنت المصادر دور مؤسسة كل البنات للتنمية وبتمويل من صندوق اليمن الانساني ( YHF ) على تقديم حوافز للمعلمين ضمن مشروع خدمات التعليم الطارئة للمدارس المتضررة في مدارس المديرية, الى جانب تزويد المدارس بمنظومات شمسية، وترميم وبناء العديد من الفصول و الحمامات في سبع مدارس متضررة