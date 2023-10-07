رئيس الأركان يبحث مع المبعوث الأمريكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الموت يفجع المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد فيرغسون مليشيا الحوثي تعيق العملية التعليمية ودور المعلمين في الحديدة «ناسا» تتحدث عن بناء منزل على القمر وساطة محلية تتوصل لعقد هدنة لمدة شهرين بين قبيلتين متحاربتين في شبوة دراسة تكشف فائدة صحية من عادة شرب الشاي يوميًا وقفة احتجاجية امام محكمة الجنايات الدولية تطالب برفع الحصار عن تعز ومحاكمة مليشيا الحوثي كهرباء عدن تعلن خروج محطة بترومسيلة عن الخدمة اليمن تدعو لوضع حد لاستفزازات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على فلسطين كتائب القسام تمطر تل أبيب بالصواريخ.. وتوجه رسالة: سنرد الصاع صاعين
تسببت المليشيات الحوثية بسلوكها التخريبي في إعاقة العملية التعليمية برمتها في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكرت مصادر تربوية في مديرية باجل شرق المحافظة إن العملية التعليمية في المديرية تشهد تراجعا كبيرا فيما المعلمون يواجهون العديد من التحديات والعوائق أبرزها توقف دفع المرتبات منذ سنوات.
وارجعت المصادر انهيار العملية التعليمية إلى الدور المشبوه الذي تقوم به الميليشيات في تخريب عقول الطلاب وتفخيخ المناهج وعدم الإيفاء بتوفير الاحتياجات الضرورية للعملية التعليمية في مدارس المديرية.
وأكدت أن الدراسة في العديد من مدارس باجل لازالت متوقفة بسبب اضراب المعلمين، فيما المدارس التي كسرت الإضراب تعاني التجاهل والاهمال من قبل سلطة الحوثيين بالمديرية.
وثمنت المصادر دور مؤسسة كل البنات للتنمية وبتمويل من صندوق اليمن الانساني ( YHF ) على تقديم حوافز للمعلمين ضمن مشروع خدمات التعليم الطارئة للمدارس المتضررة في مدارس المديرية, الى جانب تزويد المدارس بمنظومات شمسية، وترميم وبناء العديد من الفصول و الحمامات في سبع مدارس متضررة