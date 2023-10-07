وساطة محلية تتوصل لعقد هدنة لمدة شهرين بين قبيلتين متحاربتين في شبوة

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نجحت وساطة قبلية محلية، اليوم السبت، بالتوصل إلى عقد هدنة بين قبيلتين متحاربتين لمدة شهرين، في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
وقالت مصادر قبلية، إن الوساطة القبلية تمكنت من ايقاف المواجهات المسلحة، ونزع فتيل التوتر القائم بين قبيلتي المقارحة وآل هادي النسيين في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها الوساطة استمرت لاكثر من خمسة ايام.
وأضافت المصادر، الوساطة القبلية توصلت عصر اليوم السبت الى عقد هدنة لمدة شهرين وإقناع الطرفين على الانسحاب الكامل من مواقع تمركزهم مع استمرار انشاء البرج الاتصال تحت اشراف الدولة.
وكانت المواجهات المسلحة قد اندلعت بين القبيلتين مطلع شهر يوليو الماضي على خلفية نزاع قديم على ملكية ارض في منطقة حيث كل طرف يدعي ملكيته لها ، إلا ان ما اثار النزاع عند نزول شركة يمن موبايل لوضع برج للاتصال في نطاقها الجغرافي