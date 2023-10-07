دراسة تكشف فائدة صحية من عادة شرب الشاي يوميًا

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 190

كشفت دراسة جديدة عن فائدة صحية كبيرة من عادة شرب الشاي بصفة يومية، حيث أظهرت أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني إلى النصف.

وأشارت الدراسة إلى أن الذين يستمتعون بكوب واحد على الأقل من الشاي الداكن يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة المزمنة من أولئك الذين لا يشربونه أبدا.

وقال البروفيسور تونزي وو، من جامعة أديلايد في أستراليا: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى التأثيرات الوقائية لشرب الشاي المعتاد على إدارة نسبة السكر في الدم".

وأضاف: "كانت هذه الفوائد أكثر وضوحًا بين شاربي الشاي الداكن يوميًا".

ويتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الإنسولين، الذي يكسر الجلوكوز.

وفحص الباحثون بيانات 1923 شخصًا بالغًا في الصين، وسألوهم عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي.

كما تم سؤال المشاركين عن نوع الشاي الذي يشربونه من الشاي الأخضر، أو الأسود، أو الداكن، أو أي نوع آخر من الشاي.

وأجرى الباحثون اختبارات الدم والبول لمعرفة كمية السكر الموجودة في كليهما وقياس مقاومة الإنسولين.

ويرتبط شرب المزيد من الشاي بتمرير المزيد من السكر في البول، ما يساعد على إبقاء نسبة السكر في الدم تحت السيطرة وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

يذكر أن شرب أي نوع من أنواع الشاي، بما في ذلك الشاي الأخضر، يوميا، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي على الإطلاق.