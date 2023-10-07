وقفة احتجاجية امام محكمة الجنايات الدولية تطالب برفع الحصار عن تعز ومحاكمة مليشيا الحوثي

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نظم المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات، والرابطة الإنسانية للحقوق بالتعاون مع منظمة ميون للحقوق ومؤسسة تمكين المرأة، والمركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب، وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، للتنديد بحصار مدينة تعز.
كما تم تنظيم على هامش الوقفة الاحتجاجية، معرض صور تحت عنوان (جرائم مليشيات الحوثي في ميزان العدالة الدولية) .
وهدفت الوقفة الاحتجاجية ومعرض الصور، إلى كشف جرائم عصابة الحوثي بحق اليمنيين وتذكير العالم بأن اليمنيين مازالوا تحت القصف والقنص والقتل والحصار الحوثي
ودعت الوقفة الإحتجاجية، المنظمات الدولية إلى مساندة قضية أبناء تعز في رفع الحصار الحوثي المستمر على مدينتهم منذ تسع سنوات وما سببه من تدني في مستوى الخدمات ،وزيادة معاناة أبناء المدينة وخاصة في الجوانب الصحية والإقتصادية والإنسانية ..مطالبين محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة ومعاقبة قادة المليشيات الحوثية باعتبارهم مجرمو حرب.
وجدد المحتجون، دعواتهم المجتمع الدولي بتحريك هذا الملف والضغط على المليشيات الحوثية المسلحة لإرغامها على إعادة حق استخدام الطرقات كأهم حق من حقوق الإنسان، والضغط على رفع الألغام والقناصة، وإعادة الحياة الاعتيادية إلى المحافظة