كهرباء عدن تعلن خروج محطة بترومسيلة عن الخدمة

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، مساء اليوم السبت، توضيحًا هامًا خروج محطة الرئيس بترومسيلة عن الخدمة جراء نفوذ الوقود.

وقالت المؤسسة إن محطة الرئيس بترومسيلة توقفت عن الخدمة في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت وذلك لعدم وجود مخزون كافي من الوقود. وأكدت المؤسسة.

وبحسب إبلاغ شركة بترومسيلة الشركة المشغلة لمحطة الرئيس بأنه في حال استمر تدفق الوقود بشكل منتظم وبكميات كافية سيتم إعادة المحطة للخدمة خلال 48 ساعة منذ لحظة إيقافها.