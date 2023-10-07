اليمن تدعو لوضع حد لاستفزازات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على فلسطين

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قالت وزارة الخارجية اليمنية، أن الجمهورية اليمنية تتابع مجريات الأحداث والتصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو إلى حماية المدنيين ووضع حداً لاستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته، التي لطالما حذر الجميع من تبعاتها ونتائجها.
وأكدت في بيان لها ان ، موقف الجمهورية اليمنية الثابت، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا ًلمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة، وهي التوجه الاستراتيجي الذي يجب ان تنصب عليه كافة الجهود الاقليمية والدولية