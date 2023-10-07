كتائب القسام تمطر تل أبيب بالصواريخ.. وتوجه رسالة: سنرد الصاع صاعين

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رداً على قصف البرج السكني وسط المدينة، أطلقت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، رشقات صواريخ من مختلف مناطق غزة باتجاه العمق الإسرائيلي.





وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان: “رداً على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة، وجّهنا ضربة صاروخية كبيرة بـ 150 صاروخاً صوب تل أبيب”.





وعقب الضربة الجوية، وجه المتحدث باسم كتائب القسام رسالة إلى إسرائيل، قال فيها: “سنرد الصاع صاعين”.