كتائب القسام تمطر تل أبيب بالصواريخ.. وتوجه رسالة: سنرد الصاع صاعين

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رداً على قصف البرج السكني وسط المدينة، أطلقت كتائب القسام، مساء اليوم السبت، رشقات صواريخ من مختلف مناطق غزة باتجاه العمق الإسرائيلي.
وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان: “رداً على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة، وجّهنا ضربة صاروخية كبيرة بـ 150 صاروخاً صوب تل أبيب”.
وعقب الضربة الجوية، وجه المتحدث باسم كتائب القسام رسالة إلى إسرائيل، قال فيها: “سنرد الصاع صاعين”.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، قصفت طائرات إسرائيلية برج “فلسطين” السكني وسط مدينة غزة بعدة صواريخ ودمرته بشكل كلي.
ويضم البرج العشرات من المؤسسات الأهلية والشقق السكنية ومئات من السكان.
في السياق، أفادت “القناة 13” العبرية بأنه تم إيقاف جلسة الحكومة الإسرائيلية بسبب رشقة صاروخية على تل أبيب.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن 8 إصابات بينها 3 خطرة وقعت جراء القصف الصاروخي الذي استهدف منطقة تل أبيب الكبرى.
يأتي هذا بينما، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت، إن القوات الإسرائيلية متخوفة من وقوع هجمات من لبنان أو سوريا، في حال وجود جماعات فلسطينية نشطة هناك.
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن هيشت: “في الشمال، نحن مستعدون في حال قررت بعض المجموعات الفلسطينية المتواجدة هناك المجيء، سنكون مستعدين”.
يذكر أن كتائب القسّام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أعلنت فجر اليوم الخميس، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”.
وأسفر الهجوم المباغت عن سقوط عشرات قتلى وإصابة مئات الإسرائيليين، وسط تقارير عن أسر جنود خلال العملية.