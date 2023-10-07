البرلمان العربي يحمّل الاحتلال تبعات التصعيد الجاري في قطاع غزة

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / ماؤب برس /متابعات

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حذر البرلمان العربي من “التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، منذ صباح اليوم السبت، ومن المزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة”.

واستنكر البرلمان العربي “الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين، وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال”، محملاً القوة القائمة بالاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير.

ودعا “المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف، التصعيد الجاري وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له وخاصة من اعتداءات المستوطنين المتطرفين”.