رئيس حلف قبائل حضرموت: لن نرضى بالغلط ولا نقبل اهانة أي حضرمي

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس /متابعات

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أكد رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رفضه للإنتهاكات التي شهدتها منطقة "الدبيس" بمدينة المكلا، وعدم القبول بأي غلط أو إهانة لأي مواطن حضرمي، في إشارة للإنتهاكات التي مارستها قوات مدعومة إماراتيا في مدينة المكلا الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عمرو بن حبريش العليي رئيس حلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا لجمع من عقلاء ووجهاء حافتي البدو وباسويد بأحياء منطقة الديس في مديرية مدينة المكلا.

وخلال اللقاء استمع رئيس الحلف من العقلاء والوجهاء على ما يحصل في الأحياء المذكورة وما ترتب على ذلك في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الديس، معبرا عن انتقاده لتكرار حصول بعض الظواهر المخلة للسكينة العامة في تلك الأحياء.

وقال رئيس حلف قبائل حضرموت لا نرضى بالغلط ولن نقبل ان يتعرض أي حضرمي للإهانة أو انتهاك حرمات البيوت وترويع النساء والأطفال من قبل قوات مسنودة بجهات من خارج حضرموت.

وأشار إلى أن تلك الإنتهاكات سيتم الرفع به لاجتماع حلف قبائل حضرموت المزمع عقده قريبا، للوقوف أمامه إلى جانب كل التجاوزات الأخرى بحق أبناء حضرموت الذين لديهم من الأجهزة العسكرية والأمنية ذات الكفاءة والاختصاص في التعامل مع هذه الحالات وحسمها.