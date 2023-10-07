الكشف عن تصفية تاجرا أرتيريا في إحدى فنادق عدن

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مارب برس _متابعات

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كشفت مصادر أمنية عن جريمة تصفيه ونهب استهدفت تاجرا أرتيريا أثناء تواجده في إحدى فنادق مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.

وقالت مصادر محلية ، إن جريمة تصفية حدثت قبل شهر تم خلالها تصفية تاجر إرتيري داخل فندق بحي الهاشمي في مديرية الشيخ عثمان كبرى مديريات عدن من قبل مالكي فندق.

وأضافت أن القائمين على إدارة الفندق قاموا بتصفية التاجر الاريتري وسرقة الاموال التي كانت بحوزته إضافة إلى أخذ السيارة الخاصة به.

وأشارت إلى أن الجناة أقدموا على ارتكاب الجريمة قبل شهر من الآن ورمي جثة التاجر الأرتيري في منطقة العماد شرق العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت أنه تم اكتشاف الجريمة والقبض على المجرمين واحتجازهم تمهيداً لتحويلهم إلى النيابة رغم تحلل جثة التاجر واختفاء معالمه.