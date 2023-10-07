ظهور جناح حوثي جديد يعارض عبدالملك الحوثي يتخذ من غرب صنعاء مقراً له وموت غامض لقياديين و هذا سر فشل المليشيات في تشكيل حكوماتها الجديدة البرلمان العربي يحمّل الاحتلال تبعات التصعيد الجاري في قطاع غزة رئيس حلف قبائل حضرموت: لن نرضى بالغلط ولا نقبل اهانة أي حضرمي الكشف عن تصفية تاجرا أرتيريا في إحدى فنادق عدن أحزاب مأرب تلقتي مع فريق أممي وتؤكد تمسكها بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي مفاوضات توكل كرمان : الجماعات الطائفية مرضٌ لا تقدم حلولاً لمشكلات مجتمعاتنا و المنطقة تمر برغبة جامحة للحاق بالعصر من سراييفو وبحضور نخبة من الباحثين والنشطاء السياسيين العرب... إنطلاق أعمال مؤتمر التحول الديمقراطي في العالم العربي عاجل: أول توجيه للرئاسة الفلسطينية بالتزامن مع العملية البرية والبحرية التي اصابت اسرائيل بالصدمة تفاصيل لقاء الفريق بن عزيز مع المبعوث الأمريكي في واشنطن حماس تعلن السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة
كشفت مصادر أمنية عن جريمة تصفيه ونهب استهدفت تاجرا أرتيريا أثناء تواجده في إحدى فنادق مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وقالت مصادر محلية ، إن جريمة تصفية حدثت قبل شهر تم خلالها تصفية تاجر إرتيري داخل فندق بحي الهاشمي في مديرية الشيخ عثمان كبرى مديريات عدن من قبل مالكي فندق.
وأضافت أن القائمين على إدارة الفندق قاموا بتصفية التاجر الاريتري وسرقة الاموال التي كانت بحوزته إضافة إلى أخذ السيارة الخاصة به.
وأشارت إلى أن الجناة أقدموا على ارتكاب الجريمة قبل شهر من الآن ورمي جثة التاجر الأرتيري في منطقة العماد شرق العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضحت أنه تم اكتشاف الجريمة والقبض على المجرمين واحتجازهم تمهيداً لتحويلهم إلى النيابة رغم تحلل جثة التاجر واختفاء معالمه.