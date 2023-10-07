أحزاب مأرب تلقتي مع فريق أممي وتؤكد تمسكها بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي مفاوضات

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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ناقش رؤساء فروع الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب اليوم، مع فريق من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن برئاسة رئيس قسم الشؤون السياسية روكسانة بازرجان، آخر المستجدات السياسية والأوضاع الاقتصادية على الساحة اليمنية.

وتحدث رؤساء فرع الاحزاب عن نشاط أحزابهم والمناخ الذي تمارس فيه نشاطها السياسي والمدني، والتطورات الميدانية المتسارعة في اليمن عموما وفي محافظة مأرب بشكل خاص في ظل استمرار تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية وقصفها المتواصل لمخيمات النازحين بالمحافظة، والتي كان آخرها استهداف مخيم السويداء شمال مدينة مأرب بصواريخ الكاتيوشا أمس الخميس.

واشاروا إلى حملات الاعتقالات الواسعة التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية بحق المواطنين المحتفلين بثورة 26 سبتمبر في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وأكدوا تمسك أحزاب مأرب ومنظماتها المدنية الفاعلة بالمرجعيات الأساسية الثلاث كأساس لأي مفاوضات أو جهود لحل الأزمة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل والمستدام في عموم محافظات البلاد، بما ينهي معاناة اليمنيين ويحقق تطلعاتهم في العيش بكرامة وأمان وسلام دائم.