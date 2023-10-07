توكل كرمان : الجماعات الطائفية مرضٌ لا تقدم حلولاً لمشكلات مجتمعاتنا و المنطقة تمر برغبة جامحة للحاق بالعصر

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان أن "الاستبداد والجماعات المليشياوية الطائفية مرضٌ، ولا يقدم إجاباتٍ وحلولاً لمشكلات مجتمعاتنا وأولوياتِها وطموحاتِها".

واكدت "أن هذا الوضع السوداوي الذي نعانيه اليوم هو نتاج الثورات المضادة التي تحكم الآن دول الربيع، وليس نتاج ثوراتنا التي تآمر عليها العالم كله".

وقالت كرمان في كلمة لها -خلال أعمال مؤتمر المجلس العربي في البوسنة والهرسك- إن "الربيع العربي قال كلمته بأن هذه المنطقة تمر برغبة جامحة للحاق بالعصر."

وقالت أن استشراف آفاق التحول الديمقراطي في الوطن العربي بمثابة تذكير للعالم بقضية ثورات الربيع العربي. واعتبرت أن "من حاربوا تطلعات شعوبنا للديمقراطية ودولة القانون، كانت النتيجة حروبا أهلية وانقلاباتٍ وجماعاتٍ ومليشياتٍ مسلحةً وإرهاباً، وكلها أوجه متنوعة لانتقام الثورات المضادة".

وأكدت أن "المؤامرات والانكسارات والتحديات تقوي العزائم، وتزيد من الإيمان بالتمسك بأحلامنا، ومواصلة نضالنا من أجل تحقيق نُظم ديمقراطية تتيح المشاركة والرقابة، وتنحازُ للمساواة بين المواطنين". وعبَّرت عن أسفها لأن أوضاعَنا في الوطن العربي تتزامنُ عالمياً مع تراجع الديمقراطية، وتوسع الحروب والعنصرية والصراع الجيوسياسي بين الدول الكبرى.

واعتبرت أن "خذلانَ الغربِ الديمقراطي للربيع العربي كان بدايةً لهذه التوجهات العالمية التي تتراجعُ فيها الديمقراطيةُ وحقوقُ الانسان".

وأضافت: "أي توجهات تدعم التحولات الديمقراطية كان يفترض أن تكون معنا في الربيع العربي، لا أن تكون أسيرةً للمخاوف".

وحول المصالحة بين إيران والسعودية، عبَّرت كرمان أن "توجهاتِهما معروفة بأنها معادية للديمقراطية وحرية المجتمعات العربية في تقرير مصيرها واختيار طريقها نحو المستقبل".

وقالت: "لا نتوقع أن يكون لهذا التقاربِ أهدافٌ مختلفة عن توجهاتٍ دعمت كلَّ توجهٍ معادٍ للربيع العربي والديمقراطية وحقوق الإنسان في بلداننا". وأكدت أن "عجلة التغيير في بلداننا دارت ولن تقف قبل أن تطوي عالماً كاملاً من الطغيان والقمع والسجون".

واعتبرت أن "المخاض الدامي يكشف حجم التراكم تحت سطح الاستقرار الخادع الذي قدم دائماً في الماضي كمبرر لمقايضته بالحرية والديمقراطية من قبل النظام العالمي".

وأضافت: "الربيع العربي لايقبل مقايضة الحرية بالاستبداد ، ولا خيار له سوى الحرية والديمقراطية والاستقرار معا".

وأكدت أن "الربيع العربي عمليةَ تحول تاريخية لا تنقضي بين يوم وليلة، وإنها عمليةٌ طويلة من إعادةِ تشكيل الوعي بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة والديمقراطية". وأوضحت أيضا أن "مواجهة الثورات المضادة ليست سوى جولةٍ في مسار الثورة الشعبية ومراحلها التي انطلقت وستستمر بعفوية وتلقائية".

وانطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر المجلس العربي تحت عنوان "التحول الديمقراطي في العالم العربي.. خارطة طريق"، في مدينة سراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والنشطاء السياسيين العرب.