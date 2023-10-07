عاجل: أول توجيه للرئاسة الفلسطينية بالتزامن مع العملية البرية والبحرية التي اصابت اسرائيل بالصدمة

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انه من حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة ارهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد وجه الرئيس الفلسطيني، خلال ترؤسه، اليوم، عباس اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والامنين، بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وتوفير كل ما يلزم من اجل تعزيز صمودهم وثباتهم في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال وعصابات المستوطنين.

واشارت الوكالة، الى ان الرئيس عباس سيترأس اجتماعا للقيادة الفلسطينية.

وبدأت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم السبت، عملية برية وبحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حيث توغلت في بلدات غلاف غزة، فـقتلت وأسرت واستولت على مواقع عسكرية، وفي الوقت ذاته شنت قصفا صاروخيا على تل أبيب وعسقلان ومناطق أخرى.

وما زالت إسرائيل تحت صدمة العملية التي أطلقت عليها حماس "طوفان الأقصى"، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن حماس تواصل تنفيذ عمليتها العسكرية داخل المستوطنات في غلاف غزة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في مناطق الجنوب والوسط، في حين حثت الشرطة الناس على البقاء قرب الملاجئ.

وقد أعلنت كتائب عز الدين القسام أنّ مقاتليها أطلقوا أكثر من 5 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل.