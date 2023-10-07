حماس تعلن السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة حماس تعلن بدء أكبر عملية قتالية ضد إسرائيل بإطلاق 5 آلاف صاروخ في حرب جديد و تكتيك هو الأول من نوعة .. فلسطينيون يقتحمون مستوطنة قرب غلاف غزة وسط حرب شوارع الجيش والمقاومة الجنوبية تعلن كسر هجوم فاشل للمليشيات في جبهة الضالع اشتعال الحرب من جديد… إطلاق عشرات الصواريخ من غزة وصافرات الإنذار تدوي في غلاف القطاع ومحيط تل أبيب أول بيان أممي عاجل عن تجدد القتال والهجمات القاتلة في سوريا مسيرات تستهدف الكلية الحربية أثناء حفل تخرج ورتفاع اعداد القتلى والجرحى… مجزرة محملة بالرسائل ماذا تعرف عن حيلة الحوثي لنهب تحويلات المغتربين وأموال المنظمات الإنسانية؟ - تقرير جماعة الحوثي الإرهابية تستقطب 90 زينبية للقيام بهذه المهمة في صنعاء السفارة اليمنية في روما تكشف حقيقة خضوع دبلوماسي يمني للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات
أظهرت صور جديدة السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، فيما نشر إعلام تابع لحركة حماس صورا للسيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، مؤكدة أسر عدد من الجنود الإسرائيليين.
كما أظهرت مشاهد أخرى استيلاء مقاتلين فلسطينيين على جيب عسكري إسرائيلي والعودة به إلى غزة.
أعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بدء عملية ضد إسرائيل.
وقال الضيف في بيان للحركة إن عملية "طوفان الأقصى" شملت إطلاق أكثر من 5000 صاروخ على إسرائيل. "
وأضاف "اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق اليوم حالة تأهب الحرب بعد تعرض إسرائيل لهجمات صواريخ من قطاع غزة وكذلك تسلل مسلحين إلى الداخل اإسرائيلي