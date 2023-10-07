حماس تعلن السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة حماس تعلن بدء أكبر عملية قتالية ضد إسرائيل بإطلاق 5 آلاف صاروخ في حرب جديد و تكتيك هو الأول من نوعة .. فلسطينيون يقتحمون مستوطنة قرب غلاف غزة وسط حرب شوارع الجيش والمقاومة الجنوبية تعلن كسر هجوم فاشل للمليشيات في جبهة الضالع اشتعال الحرب من جديد… إطلاق عشرات الصواريخ من غزة وصافرات الإنذار تدوي في غلاف القطاع ومحيط تل أبيب أول بيان أممي عاجل عن تجدد القتال والهجمات القاتلة في سوريا مسيرات تستهدف الكلية الحربية أثناء حفل تخرج ورتفاع اعداد القتلى والجرحى… مجزرة محملة بالرسائل ماذا تعرف عن حيلة الحوثي لنهب تحويلات المغتربين وأموال المنظمات الإنسانية؟ - تقرير جماعة الحوثي الإرهابية تستقطب 90 زينبية للقيام بهذه المهمة في صنعاء السفارة اليمنية في روما تكشف حقيقة خضوع دبلوماسي يمني للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات
أظهرت مقاطع فيديو، اليوم السبت، مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنجح باقتحام مستوطنة سديروت المتاخمة لقطاع غزة.
ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، وفق مراسلنا.
وتمكن مقاتلو القسام من أسر مستوطنين داخل مستوطنات "غلاف غزة".
وتم تداول صور ومقاطع فيديو لجندي إسرائيلي نجح فلسطينيون بأسره ونقله لقطاع غزة.
كما أظهر فيديو الاستيلاء على جيب "همر" إسرائيلي ودخوله لغزة. وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم من قطاع غزة مئات الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، كاشفا أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة.
ودعا الضيف الفلسطينيين في الضفة إلى "كنس الاحتلال نصرة للأقصى". كما دعا "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع المقاومة في فلسطين