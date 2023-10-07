الجيش والمقاومة الجنوبية تعلن كسر هجوم فاشل للمليشيات في جبهة الضالع

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ خاص

عدد القراءات 94

قالت مصادر عسكرية أن اقوات الجيش والمقاومة الجنوبية تصدت لهجوم عنيف شنتة المليشيات الحوثية على مواقع القوات المرابطة في الساحلة وشعب أحمد والحرة شرق مديرية الحشاء غرب حجر شمال غرب الضالع .

مصدر ميداني في القوات المسلحة قال أن المليشيات الحوثية تحاول التقدم باتجاة مواقع قوات العسكرية تحت تغطية نارية كثيفة بالأسلحة الثقيلة وان القوات العسكرية تتعامل مع هجوم المليشيات بحسب قواعد الأشتباك .

وأكد المصدر أن عدد من عناصر المليشيات الحوثية المهاجمة لقوا مصرعهم وجرح آخرين ولازالت المعركة مستمرة حتى الحضة