الجيش والمقاومة الجنوبية تعلن كسر هجوم فاشل للمليشيات في جبهة الضالع اشتعال الحرب من جديد… إطلاق عشرات الصواريخ من غزة وصافرات الإنذار تدوي في غلاف القطاع ومحيط تل أبيب أول بيان أممي عاجل عن تجدد القتال والهجمات القاتلة في سوريا مسيرات تستهدف الكلية الحربية أثناء حفل تخرج ورتفاع اعداد القتلى والجرحى… مجزرة محملة بالرسائل ماذا تعرف عن حيلة الحوثي لنهب تحويلات المغتربين وأموال المنظمات الإنسانية؟ - تقرير جماعة الحوثي الإرهابية تستقطب 90 زينبية للقيام بهذه المهمة في صنعاء السفارة اليمنية في روما تكشف حقيقة خضوع دبلوماسي يمني للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات أكثر من 28 ألف مدنيا..أعداد مهولة من القتلى والجرحى تسببت بها جماعة الحوثي الإرهابية خلال تسع سنوات من الحرب الناشطة الإيرانية نرجس محمدي.. تفوز بجائزة نوبل للسلام أكاديمي إماراتي يكشف حقيقة الخلاف الإماراتي السعودي.. ويكشف لماذا قررت الرياض إنهاء الحرب في اليمن
قالت مصادر عسكرية أن اقوات الجيش والمقاومة الجنوبية تصدت لهجوم عنيف شنتة المليشيات الحوثية على مواقع القوات المرابطة في الساحلة وشعب أحمد والحرة شرق مديرية الحشاء غرب حجر شمال غرب الضالع .
مصدر ميداني في القوات المسلحة قال أن المليشيات الحوثية تحاول التقدم باتجاة مواقع قوات العسكرية تحت تغطية نارية كثيفة بالأسلحة الثقيلة وان القوات العسكرية تتعامل مع هجوم المليشيات بحسب قواعد الأشتباك .
وأكد المصدر أن عدد من عناصر المليشيات الحوثية المهاجمة لقوا مصرعهم وجرح آخرين ولازالت المعركة مستمرة حتى الحضة