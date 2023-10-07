مسيرات تستهدف الكلية الحربية أثناء حفل تخرج ورتفاع اعداد القتلى والجرحى… مجزرة محملة بالرسائل

السبت 07 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ارتفع عدد الضحايا والجرحى جراء الهجوم الذي قامت به مجموعات مسلحة مستخدمة المسيرات على حفل تخرج في الكلية الحربية في حمص وسط البلاد الأمر الذي يفتح الباب واسعاً عن من يقف وراء هذا الهجوم..

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