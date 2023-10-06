السفارة اليمنية في روما تكشف حقيقة خضوع دبلوماسي يمني للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات

الجمعة 06 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - متابعات

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نفت السفارة اليمنية في العاصمة روما، اليوم الجمعة، أن يكون هناك أي دبلوماسي يمني يخضع للتحقيق لدى السلطات الإيطالية في أي تهمة جنائية.



جاء ذلك في بيان مقتضب على حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) ردا على ما نشرته صحف إيطالية عن خضوع دبلوماسي مع أشخاص أخرين للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات.



وقال البيان، إن "سفارة الجمهورية اليمنية في روما تابعت ما تناولته بعض الصحف الإيطالية من ادعاءات متعلقة بورود اسم دبلوماسي يمني من بين الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق تهم وقضايا جنائية".



وأضاف:" تود السفارة التأكيد على أنها لم تستلم أي تبليغ رسمي بهذا الخصوص، وأنه لا يوجد أي دبلوماسي يخضع للتحقيق، كما تؤكد أنها على تواصل مع الجهات الإيطالية بهدف التعاون المشترك لاستيضاح الأمر".



وأمس الخميس، قالت صحف إيطالية، إن 33 شخصاً من ضمنهم دبلوماسي من سفارة اليمن في روما، يخضعون للتحقيق؛ في التورط بالشبكة الدولية لتهريب المخدرات التي كشفتها السلطات في روما.



ووفق موقع Fanpage.it الإيطالي كان دور الدبلوماسي اليمني داخل المنظمة الإجرامية هو العمل كساعي مخدرات، ونقل المادة المخدرة داخل السيارة التي تحمل لوحات ترخيص دبلوماسية إلى مختلف ساحات تجارة المخدرات في روما.