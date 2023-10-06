السفارة اليمنية في روما تكشف حقيقة خضوع دبلوماسي يمني للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات أكثر من 28 ألف مدنيا..أعداد مهولة من القتلى والجرحى تسببت بها جماعة الحوثي الإرهابية خلال تسع سنوات من الحرب الناشطة الإيرانية نرجس محمدي.. تفوز بجائزة نوبل للسلام أكاديمي إماراتي يكشف حقيقة الخلاف الإماراتي السعودي.. ويكشف لماذا قررت الرياض إنهاء الحرب في اليمن النفوذ الفرنسي يحتضر بشكل متسارع في القارة السمراء. .. ضربة موجعه لباريس من النيجر ورحيل جماعي للقوات الفرنسية الباحثة نور مكي تحصد درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة حضرموت مرض غامض يصيب أكثر من 90 طالبة في كينيا وقفة احتجاجية لمواطنين تعرضت منازلهم للاعتداء من قبل الحملة الأمنية بحضرموت الهجرة الدولية: نسبة المهاجرين إلى اليمن انخفضت بشكل كبير خلال الشهر الماضي مباحثات يمنية عمانية في مجال الصادرات
نفت السفارة اليمنية في العاصمة روما، اليوم الجمعة، أن يكون هناك أي دبلوماسي يمني يخضع للتحقيق لدى السلطات الإيطالية في أي تهمة جنائية.
جاء ذلك في بيان مقتضب على حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) ردا على ما نشرته صحف إيطالية عن خضوع دبلوماسي مع أشخاص أخرين للتحقيق بتهمة تهريب المخدرات.
وقال البيان، إن "سفارة الجمهورية اليمنية في روما تابعت ما تناولته بعض الصحف الإيطالية من ادعاءات متعلقة بورود اسم دبلوماسي يمني من بين الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق تهم وقضايا جنائية".
وأضاف:" تود السفارة التأكيد على أنها لم تستلم أي تبليغ رسمي بهذا الخصوص، وأنه لا يوجد أي دبلوماسي يخضع للتحقيق، كما تؤكد أنها على تواصل مع الجهات الإيطالية بهدف التعاون المشترك لاستيضاح الأمر".
وأمس الخميس، قالت صحف إيطالية، إن 33 شخصاً من ضمنهم دبلوماسي من سفارة اليمن في روما، يخضعون للتحقيق؛ في التورط بالشبكة الدولية لتهريب المخدرات التي كشفتها السلطات في روما.
ووفق موقع Fanpage.it الإيطالي كان دور الدبلوماسي اليمني داخل المنظمة الإجرامية هو العمل كساعي مخدرات، ونقل المادة المخدرة داخل السيارة التي تحمل لوحات ترخيص دبلوماسية إلى مختلف ساحات تجارة المخدرات في روما.