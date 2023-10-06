أكثر من 28 ألف مدنيا..أعداد مهولة من القتلى والجرحى تسببت بها جماعة الحوثي الإرهابية خلال تسع سنوات من الحرب

الجمعة 06 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - متابعات

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قتل وأصيب أكثر من 28 ألف مدنيا، برصاص وعمليات قصف وألغام وقنص نفذتها جماعة الحوثي بمختلف المحافظات خلال تسع سنوات من الحرب التي تشهدها البلاد.



جاء ذلك خلال ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، جرى خلالها استعراض حالة حقوق الانسان في اليمن والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني.



وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان خلال الندوة بأن نتائج الرصد والتوثيق التي أجراها فريق الوزارة أظهرت تسبب جماعة الحوثي بمقتل 11083 مدنيًا بينهم 3205 من الاطفال و1227 من النساء وإصابة عدد 13732 مدنيا بينهم 4990 طفلا و2623 امرأة إثر عمليات القصف العشـوائي والقنص والرصـاص والهجمات الأخرى، والألغام التي زرعتها جماعة الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى 30 سبتمبر 2023م.



وشددت الوزارة على أهمية دعم الآليات الوطنية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان، مؤكدة أن جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية الاحلال السلام اطلاقا من القرارات الدولة.



وبحسب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة حقوق الإنسان عصام الشاعري، فإن الوزارة سجلت قيام جماعة الحوثي باختطاف واعتقال واحتجاز 23474 شخصاً بينهم 348 امرأة و1069 طفلا، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 2422 رجلا و405 امرأة و159 طفلا اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات والشوارع ثم انقطعت اخبارهم عن أهاليهم دون ان يكشف مصيرهم.



ولفت الشاعري الى ان الوزارة سجلت 16378 حاله تعذيب تنوعت بين التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء وامتهان الكرامة الانسانية، وتحققت من مقتل 218 معتقل داخل السجون الحوثية تحت سياط التعذيب او نتيجة تدهور حالتهم الصحية والنفسية وعدم السماح لهم بتلقي العلاج ناهيك عن خروج عدد من المعتقلين الذين تم الافراج عنهم وهم في حاله شلل او فاقدين للذاكرة.