النفوذ الفرنسي يحتضر بشكل متسارع في القارة السمراء. .. ضربة موجعه لباريس من النيجر ورحيل جماعي للقوات الفرنسية

الجمعة 06 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- رويترز

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أعلن المجلس العسكري في النيجر أنّ 400 جندي فرنسي متمركزين في بلدة أولام في جنوب غرب البلاد، سيشكلون أول مجموعة تغادر النيجر، بعد أن أعلنت فرنسا بدء سحب قواتها خلال أيام.

وأضاف المجلس في بيان بثته الإذاعة الوطنية مساء أمس الخميس، أن قاعدة جوية في العاصمة نيامي، حيث يتمركز أغلبية الجنود الفرنسيين، سيتم تفكيكها في نهاية العام.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت فرنسا أنّها ستبدأ سحب قواتها من النيجر خلال أيام، بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه يرفض أن يكون “رهينة” لدى من نفذوا الانقلاب هناك، كما أعلن إنهاء التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ومن شأن سحب 1500 جندي من النيجر، أن يترك فجوة كبيرة في الجهود الغربية لمواجهة جماعات مسلحة بدأت تمردًا منذ نحو عشر سنوات في منطقة الساحل، كما أنّه يوجه ضربة لنفوذ فرنسا في المنطقة. وقال المجلس العسكري في النيجر إنه سيحرص على أن تتم مغادرة القوات الفرنسية بطريقة منظمة وآمنة “بما يحترم مصالحنا وظروفنا”.

ودعا المجلس المواطنين إلى توخي الحذر خلال هذه “الفترة الانتقالية”.