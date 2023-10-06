الباحة نور مكي تحصد درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة حضرموت مرض غامض يصيب أكثر من 90 طالبة في كينيا وقفة احتجاجية لمواطنين تعرضت منازلهم للاعتداء من قبل الحملة الأمنية بحضرموت الهجرة الدولية: نسبة المهاجرين إلى اليمن انخفضت بشكل كبير خلال الشهر الماضي مباحثات يمنية عمانية في مجال الصادرات ما حقيقة إقامة نهائي مونديال 2030 في مدريد؟ قبل إعلانهم عن هوية البديل مليشيات الحوثي تنهي خدمات بن حبتور بوسام ومديح بينها دولتان عربيتان.. قائمة تكشف عن أكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة تعرف على لاعب سجّل هدفًا رائعًا وما حدث بعدها كان صادمًا لجنة الصليب الأحمر تحذر من رسائل احتيالية باسمها
حصدت الباحثة نور عبد العزيز مكي درجة الماجستير في إدارة الاعمال MBA من جامعة حضرموت عن رسالتها الموسومة بـ " أثر اليقظه الاستراتيجية في الإداء التنظيمي دراسة ميدانية على الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ المشارك د. د.خالد الجابري رئيساً ومشرفاً (جامعة حضرموت)
الأستاذ المشارك د: هاني سالمين بلعفير عضواً ومناقشاً داخلياً ( جامعة حضرموت) Hani AL-Nahdi
الأستاذ المشارك د: مهدي سالم بامرحول عضواً ومناقشاً خارجياً ( جامعة عدن)
وبعد المناقشة والتداول، تم منح الباحثة درجة الماجستير في ادراة الاعمال بتقدير امتياز عالي وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالرساله ، والجهد الكبير الذي بذلته الباحثه.
وقد قدّمت الباحثه عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالرسالة و بأداء الباحثه المتمكّن.