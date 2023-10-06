الباحة نور مكي تحصد درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة حضرموت

الجمعة 06 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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حصدت الباحثة نور عبد العزيز مكي درجة الماجستير في إدارة الاعمال MBA من جامعة حضرموت عن رسالتها الموسومة بـ " أثر اليقظه الاستراتيجية في الإداء التنظيمي دراسة ميدانية على الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ المشارك د. د.خالد الجابري رئيساً ومشرفاً (جامعة حضرموت)

الأستاذ المشارك د: هاني سالمين بلعفير عضواً ومناقشاً داخلياً ( جامعة حضرموت) Hani AL-Nahdi

الأستاذ المشارك د: مهدي سالم بامرحول عضواً ومناقشاً خارجياً ( جامعة عدن)



وبعد المناقشة والتداول، تم منح الباحثة درجة الماجستير في ادراة الاعمال بتقدير امتياز عالي وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالرساله ، والجهد الكبير الذي بذلته الباحثه.



وقد قدّمت الباحثه عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالرسالة و بأداء الباحثه المتمكّن.