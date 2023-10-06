مرض غامض يصيب أكثر من 90 طالبة في كينيا

الجمعة 06 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تحقق السلطات الصحية الكينية في مرض غامض أصاب أكثر من 90 طالبة، مما أدى إلى نقلهن إلى المستشفى.

وأبلغت الطالبات، اللواتي يدرسن في مدرسة إيريجي الثانوية للبنات في المنطقة الغربية من كينيا، عن صعوبة في المشي وأعراض آلام في الركبة.

وأكد مسؤول بارز من وزارة التربية والتعليم، الذي زار المدرسة، للآباء أنه تجرى السيطرة على الوضع وأن الفصول الدراسية العادية ستستمر للطلاب الآخرين.