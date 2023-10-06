مرض غامض يصيب أكثر من 90 طالبة في كينيا

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تحقق السلطات الصحية الكينية في مرض غامض أصاب أكثر من 90 طالبة، مما أدى إلى نقلهن إلى المستشفى.
وأبلغت الطالبات، اللواتي يدرسن في مدرسة إيريجي الثانوية للبنات في المنطقة الغربية من كينيا، عن صعوبة في المشي وأعراض آلام في الركبة.
وأكد مسؤول بارز من وزارة التربية والتعليم، الذي زار المدرسة، للآباء أنه تجرى السيطرة على الوضع وأن الفصول الدراسية العادية ستستمر للطلاب الآخرين.