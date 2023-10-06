وقفة احتجاجية لمواطنين تعرضت منازلهم للاعتداء من قبل الحملة الأمنية بحضرموت

الجمعة 06 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نفذ العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، على خلفية تعرض منازلهم للاعتداء والاقتحام من قبل الحملة الأمنية.

وعبر المحتجون عن رفضهم لتصرفات الحملة الأمنية في الاعتداء والاقتحام للمنازل دون مراعاة لحرمة البيوت والأطفال والنساء.

ورفع المحتجون لافتات فيها تعليقات على الحملة منها: ميزان العدل لا يعتدل برفع السلاح على النساء والأطفال".

والثلاثاء، أطلقت السلطة المحلية بحضرموت حملة أمنية اسمتها بميزان العدل، ضد ما وصفتهم بالخارجين عن القانون ومطلوبين امنيا، إلا انه حصل تجاوزات في اقتحام منازل واعتقال أبرياء.

وكان محافظ حضرموت، قد اعترف في تصريح له، عن اعتقال أبرياء في الحملة التي أطلقتها الأجهزة العسكرية والأمنية في المكلا، ليس من المطلوبين أمنيا وليس عليهم أحكام قضائية.