الهجرة الدولية: نسبة المهاجرين إلى اليمن انخفضت بشكل كبير خلال الشهر الماضي مباحثات يمنية عمانية في مجال الصادرات ما حقيقة إقامة نهائي مونديال 2030 في مدريد؟ قبل إعلانهم عن هوية البديل مليشيات الحوثي تنهي خدمات بن حبتور بوسام ومديح بينها دولتان عربيتان.. قائمة تكشف عن أكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة تعرف على لاعب سجّل هدفًا رائعًا وما حدث بعدها كان صادمًا لجنة الصليب الأحمر تحذر من رسائل احتيالية باسمها صحفي يسرد انتهاكات زينبيات الحوثي وكيف يقتحمون بيوت المواطنين في إب الإعلان عن قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي باراغواي وبيرو انتزاع أكثر من ثلاثة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر سبتمبر المنصرم
قالت منظمة الهجرة الدولية، إن نسبة المهاجرين إلى اليمن انخفضت بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الفائت، مقارنة بالأشهر الماضية.
وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته، الأربعاء، أن مصفوفة النزوح (DTM) سجلت وصول 1,551 مهاجرًا إلى اليمن، في شهر سبتمبر الفائت بانخفاض قدره 63 بالمائة عن أغسطس الماضي (4,176) مهاجراً.
وأضاف التقرير، أن المهاجرين المسجلين في سبتمبر، دخلوا اليمن عبر سواحل محافظة شبوة وذلك بعدد 1,003 مهاجرا، فيما دخل البقية عبر سواحل محافظة لحج؛ وبعدد 548 مهاجرا.
وأشارت المنظمة الانخفاض الكبير الملحوظ إلى "الحملة العسكرية المشتركة المستمرة (في لحج) التي بدأت في بداية شهر أغسطس واستمرت طوال شهر سبتمبر". وبحسب التقرير الأممي فإن اليمن استقبل 92,357 مهاجرًا أفريقيا منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 سبتمبر الفائت.