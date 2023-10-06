الهجرة الدولية: نسبة المهاجرين إلى اليمن انخفضت بشكل كبير خلال الشهر الماضي

الجمعة 06 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت منظمة الهجرة الدولية، إن نسبة المهاجرين إلى اليمن انخفضت بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الفائت، مقارنة بالأشهر الماضية.

وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته، الأربعاء، أن مصفوفة النزوح (DTM) سجلت وصول 1,551 مهاجرًا إلى اليمن، في شهر سبتمبر الفائت بانخفاض قدره 63 بالمائة عن أغسطس الماضي (4,176) مهاجراً.

وأضاف التقرير، أن المهاجرين المسجلين في سبتمبر، دخلوا اليمن عبر سواحل محافظة شبوة وذلك بعدد 1,003 مهاجرا، فيما دخل البقية عبر سواحل محافظة لحج؛ وبعدد 548 مهاجرا.

وأشارت المنظمة الانخفاض الكبير الملحوظ إلى "الحملة العسكرية المشتركة المستمرة (في لحج) التي بدأت في بداية شهر أغسطس واستمرت طوال شهر سبتمبر". وبحسب التقرير الأممي فإن اليمن استقبل 92,357 مهاجرًا أفريقيا منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 سبتمبر الفائت.