مباحثات يمنية عمانية في مجال الصادرات

الجمعة 06 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم الخميس، مع نظيره العماني الدكتور سعود الحبسي، تعزيز علاقة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.

ووفق وكالة "سبأ" الحكومية، اتفق الجانبان، على هامش اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المُنعقدة في قطر، على تشكيل لجان مشتركة في هذه المجالات لما من شأنه تعزيز التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بين البلدين.

كما جرى الاتفاق على تقديم أوجه الدعم المتبادل وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات وتحسين أداء عمل المنافذ المشتركة بين البلدين